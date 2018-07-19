Сбербанк назвал крупнейшие киберугрозы для россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейшими киберугрозами для россиян являются вредоносное программное обеспечение на смартфонах и социальная инженерия, на которую приходится около 80% фиксируемых в Сбербанке попыток мошенничества, рассказали РИА Новости специалисты крупнейшего российского банка.

"Киберпреступность в первую очередь ассоциируют с хакерами и взломом IT-систем. Но на самом деле взламывают чаще не машину, а человека. Около 80% попыток мошенничества, которые фиксируется в Сбербанке, приходится на так называемую социальную инженерию", — указали в банке.

Отдельно специалисты Сбербанка отметили угрозу вирусного заражения мобильных телефонов. "Вредоносное ПО на смартфонах — по нашей статистике, это вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии. Особенно это касается наиболее популярной платформы — Android. Заражение телефона вредоносной программой может произойти при переходе по ссылке в сообщении, при открытии фотографии и просто при серфинге в интернете", — сообщили они.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае в интервью РИА Новости заявил, что Сбербанк с начала 2018 года спас от киберпреступников 13,8 миллиарда рублей средств на счетах клиентов. А в прошлом году банк предотвратил все, а именно более 300 тысяч попыток хакеров украсть в общей сложности более 20 миллиардов рублей со счетов клиентов.

Социальная инженерия

Объем несанкционированных операций по переводу средств в российских банках в 2017 году сократился, по данным ЦБ, на 15%, до 2,53 миллиарда рублей. Но регулятор ожидает, что в нынешнем году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.

"Социальные инженеры" используют простые, но эффективные способы манипуляции, под воздействием которых люди собственными руками отдают свои деньги. В группе риска, подчеркивают специалисты Сбербанка, находятся граждане с высоким уровнем доверчивости, которые не задумываются о кибербезопасности.

Излюбленной схемой мошенников является отправка смс-сообщений от лица банков. "Когда человек с высоким уровнем доверчивости получает СМС якобы от банка, в котором говорится, к примеру, что его карта заблокирована, он первым делом звонит по указанному в сообщении телефону. И попадает под психологическое воздействие профессионала на той стороне линии. В результате он выполняет полученные по телефону инструкции и сам переводит деньги преступникам", — поделились эксперты.

Популярностью у "социальных инженеров" в настоящее время пользуется схема, которую используют на сайтах объявлений. Она действует следующим образом: клиент находит информацию о продаже интересующего его товара "по очень заманчивой цене", однако при этом "продавец" просит перечислить ему аванс с карты на карту. После перевода мошенник исчезает, а вернуть средства в таких случаях уже невозможно даже по решению суда.

Другим популярным инструментом мошенников, использующих социальную инженерию, остается фишинг, указывают в Сбербанке. По данным банка, 30% получателей фишинговых писем их открывают, а 20% открывают вложения таких писем.