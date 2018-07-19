Сбербанк назвал крупнейшие киберугрозы для россиян

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Крупнейшими киберугрозами для россиян являются вредоносное программное обеспечение на смартфонах и социальная инженерия, на которую приходится около 80% фиксируемых в Сбербанке попыток мошенничества, рассказали РИА Новости специалисты крупнейшего российского банка.
Отдельно специалисты Сбербанка отметили угрозу вирусного заражения мобильных телефонов. "Вредоносное ПО на смартфонах — по нашей статистике, это вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии. Особенно это касается наиболее популярной платформы — Android. Заражение телефона вредоносной программой может произойти при переходе по ссылке в сообщении, при открытии фотографии и просто при серфинге в интернете", — сообщили они.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов в мае в интервью РИА Новости заявил, что Сбербанк с начала 2018 года спас от киберпреступников 13,8 миллиарда рублей средств на счетах клиентов. А в прошлом году банк предотвратил все, а именно более 300 тысяч попыток хакеров украсть в общей сложности более 20 миллиардов рублей со счетов клиентов.
Социальная инженерия
"Социальные инженеры" используют простые, но эффективные способы манипуляции, под воздействием которых люди собственными руками отдают свои деньги. В группе риска, подчеркивают специалисты Сбербанка, находятся граждане с высоким уровнем доверчивости, которые не задумываются о кибербезопасности.
Излюбленной схемой мошенников является отправка смс-сообщений от лица банков. "Когда человек с высоким уровнем доверчивости получает СМС якобы от банка, в котором говорится, к примеру, что его карта заблокирована, он первым делом звонит по указанному в сообщении телефону. И попадает под психологическое воздействие профессионала на той стороне линии. В результате он выполняет полученные по телефону инструкции и сам переводит деньги преступникам", — поделились эксперты.
Другим популярным инструментом мошенников, использующих социальную инженерию, остается фишинг, указывают в Сбербанке. По данным банка, 30% получателей фишинговых писем их открывают, а 20% открывают вложения таких писем.