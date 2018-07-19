МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Набережных Челнах подростки с кулаками накинулись на местного жителя, который сделал им замечание и попросил не лузгать семечки рядом с детской площадкой. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в результате которой 49-летний мужчина скончался. Сразу после драки двоих подростков доставили в отделение полиции, взяли с них объяснения — и отпустили по домам. Друзья погибшего переживают, что молодые люди уйдут от ответственности. Впрочем, есть и другая версия произошедшего.

"Иди лучше помогай"

Потасовка произошла вечером 17 июля в одном из дворов в центре города. 49-летний Нияз Гилязов с другом возвращались домой из магазина. Во дворе они заметили компанию молодых людей — шестеро парней сидели перед подъездом и лузгали семечки.

По словам жильцов дома, заседали подростки в этом дворе не первый день. Почти каждый вечер шумные компании мешали людям спать. Жители многоэтажки даже попросили коммунальщиков убрать лавочки, которые раньше стояли около каждого подъезда. Думали, это отвадит молодежь и они найдут себе другое место для сборов. Не помогло.

Вечером 17 июля во дворе было шумно. "До драки эти парни в течение нескольких часов приставали к прохожим. Связываться с ними никто не хотел, так как они были навеселе. Сперва вроде бы пили пиво, потом перешли на напитки покрепче. По крайней мере, утром вокруг места, где заседала эта компания, были разбросаны бутылки из-под настойки боярышника", — рассказал РИА Новости один из жителей дома по имени Василий, который наблюдал за дракой из окна.

Нияз Гилязов дважды сделал замечание молодым людям — попросил не мусорить и не ругаться матом. Тинейджеров это возмутило.

"Довольно долго у них продолжалась словесная перепалка, — рассказывает Василий. — Потом подростки начали толкать оппонента. Мне показалось, что сильный удар нанесли только один раз. Паренек из этой компании подбежал к нему сбоку и ударил по голове. Тот упал. Подростки окружили его, ждали, пока поднимется. Но он не вставал".

По словам другого очевидца, Гилязову нанесли несколько ударов. Причем один — "тупым предметом в область груди". Именно после этого мужчина упал и больше не вставал.

Осознав, что случилось что-то плохое, подростки попробовали реанимировать пострадавшего. В ролике, снятом на месте происшествия, видно, как один из зачинщиков драки пытается делать Гилязову непрямой массаж сердца. К этому моменту туда прибежал знакомый Нияза (по другим данным, его взрослый сын). С криками "все сядете" он набросился на подростков.

"Иди лучше помогай (откачивать умирающего. — Прим. ред.)", — цинично отвечает на угрозы один из парней. И продолжает лузгать семечки.

Сердце не выдержало

О погибшем Ниязе Гилязове друзья вспоминают только хорошее. "Я его знаю лет, наверное, 25. Был тихим, рассудительным, — рассказал РИА Новости знакомый погибшего Алмаз Хасанов. — Да, чистоту он любил. В доме у них с женой всегда все блестело. Причем уборкой занимался именно Нияз. Не исключаю, что гора шелухи от семечек, которую эти ребята набросали около подъезда, могла вывести его из себя. Но сам бы он с кулаками на детей никогда не полез. Максимум мог сделать замечание".

По словам друзей, долгое время Нияз торговал автозапчастями, потом работал водителем автобуса. У него остались жена и двое взрослых детей — сын и дочь. "Все, кто знал Нияза, очень переживают, что избившие его подростки смогут уйти от ответственности. Их ведь даже не задержали — отпустили в тот же день, — возмущается Алмаз Хасанов. — А теперь еще откуда-то появилась информация, что умер он не от ударов, а от сердечного приступа. Мол, подростки здесь ни при чем. Но ведь у любого станет плохо с сердцем, когда на него накинется подвыпившая шпана…"

Как объяснил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК по Республике Татарстан Андрей Шептицкий, с выводами о причинах смерти Гилязова действительно торопиться не стоит. "По предварительным данным, умер он от сердечной недостаточности. Что ее вызвало, предстоит выяснить специалистам. Если причинно-следственную связь между дракой и смертью установят, уголовное дело будет возбуждено".

Шептицкий подтвердил, что конфликт между погибшим и подростками произошел из-за сделанного им замечания с требованием не мусорить во дворе. "Сейчас по данному факту проводится проверка. Сразу после инцидента двоих подростков доставили в полицейский участок, взяли с них объяснительные и отпустили. Пока никаких данных о том, состояли ли они на учете, в каких семьях воспитывались, озвучить не могу".

"Он начал драться первым"

О личности подростков действительно известно крайне мало. Но, по словам очевидца Василия, когда к месту ЧП выбежали знакомые погибшего, один из подростков достал какую-то "корочку" и размахивал ею. Ходят слухи, что у него есть родственники в правоохранительных органах.

По соцсетям гуляет и еще одно видео с места происшествия. На нем запечатлены первые секунды драки. Подросток, к слову, выглядит крепче оппонента, да и ростом выше. Сперва парень хватает Гилязова за шею и начинает душить. Тот отбивает атаку, встает в стойку. Словесная перепалка продолжается еще пару секунд, противники выясняют, кто кого оскорбил первым. После чего за кадром слышится крик: "Погнали, пацаны!" На этом видео обрывается.

Если судить по этому ролику, Гилязов ведет себя достаточно вызывающе. В комментариях к видео пользователи пишут, что погибший сам набросился на подростка, начал его избивать, но внезапно почувствовал себя плохо: "Ребята действительно ели семечки. Мужчина подошел к ним и сказал одному, мол, сейчас позову твою маму — пусть она за тобой убирает. Парню эта реплика не понравилась. Слово за слово, завязалась потасовка. Они начали драться, мужчина повалил подростка на землю, стал наносить ему удары. Но внезапно почувствовал себя плохо, начал хрипеть, хвататься за сердце. Потом упал".

Так ли это, выяснится через десять дней, когда закончится проверка Следственного комитета.