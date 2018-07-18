Суд отклонил претензии сети отелей "Азимут" к авиакомпании из-за названия

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск владеющей сетью отелей "Азимут" люксембургской компании Azimuth International, в котором она требовала запретить авиакомпании "Азимут" использование данного названия, следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда.

Иск поступил в арбитраж в марте, вторым ответчиком в нем указана компания "Связной Логистик", третьим лицом суд привлек к процессу оператора продаж авиабилетов "Билетикс.ру". Подробности решения суда станут известны после опубликования полного текста судебного акта.

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что Azimuth International принадлежит Илье и Александру Клячиным, последний — основатель и председатель совета директоров сети отелей "Азимут". Гостиничная сеть является крупнейшей в России (24 отеля), а также включает семь отелей в Германии и в Австрии. Суммарный фонд сети составляет около 6 тысяч номеров. Компании принадлежат права на 24 товарных знака, в том числе на наименование "Азимут отель" и Azimut Hotels и производные от них.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Авиакомпания "Азимут" эксплуатирует российские самолеты SSJ100 и полностью работает в российской системе бронирования. Компания базируется в ростовском аэропорту "Платов". По планам, в 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии восемь самолетов.