В Росгвардии заявили, что их машины соблюдают ПДД даже спеша на вызов

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Автомобили Росгвардии не нарушают правила дорожного движения даже при экстренном вызове, однако включенные звуковые сигналы и проблесковый маячок дают сотрудникам ведомства право парковаться под запрещающими стоянку знаками и двигаться с превышением скорости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 июля, для служебных автомобилей предусматривается новая окраска: основной цвет – серый, с рубиново-красными полосами, надписью "Росгвардия" и символом войск национальной гвардии – гербом ведомства. Для автомобилей вневедомственной охраны Росгвардии основными цветами будут белый либо серый, на машину будут нанесены синие полосы, надпись "Полиция" и герб ведомства. Презентация нового транспорта Росгвардии прошла на автодроме дивизии имени Дзержинского в Балашихе.

"Некоторые средства массовой информации неверно интерпретировали пункт 3.1. "Применение специальных сигналов" правил дорожного движения. Пресс-служба Росгвардии акцентирует внимание, что водители служебных автомобилей ведомства, выполняя неотложное служебное задание, строго соблюдают ПДД, следуя с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом", — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны выезжает на вызов не менее 10 раз за сутки, до места правоохранители должны добраться "в кратчайшие сроки". В связи с этим автомобили ведомства иногда движутся с увеличенной скоростью, а также паркуются под запрещающими знаками, но при включении спецсигналов и проблескового маячка это не является нарушением закона.