В Росгвардии заявили, что их машины соблюдают ПДД даже спеша на вызов

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Автомобили Росгвардии не нарушают правила дорожного движения даже при экстренном вызове, однако включенные звуковые сигналы и проблесковый маячок дают сотрудникам ведомства право парковаться под запрещающими стоянку знаками и двигаться с превышением скорости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Некоторые средства массовой информации неверно интерпретировали пункт 3.1. "Применение специальных сигналов" правил дорожного движения. Пресс-служба Росгвардии акцентирует внимание, что водители служебных автомобилей ведомства, выполняя неотложное служебное задание, строго соблюдают ПДД, следуя с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом", — пояснили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны выезжает на вызов не менее 10 раз за сутки, до места правоохранители должны добраться "в кратчайшие сроки". В связи с этим автомобили ведомства иногда движутся с увеличенной скоростью, а также паркуются под запрещающими знаками, но при включении спецсигналов и проблескового маячка это не является нарушением закона.