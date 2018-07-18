Васильева объяснила важность роли преподавателя истории в школе

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила особую важность педагогов истории в школах, поскольку на их уроках закладываются основы гражданской позиции.
В этом году в конкурсе приняли участие более 500 учителей из 71 субъекта Российской Федерации. В ходе первого этапа были отобраны 57 учителей для участия во втором этапе. По итогам второго этапа, на котором конкурсанты представляли методические планы, презентации и видеозаписи открытых уроков, экспертное жюри конкурса определило 24 победителя из 8 федеральных округов Российской Федерации. Третий (очный) конкурсный этап состоится в Доме Российского исторического общества. По его итогам будут определены победители и призеры. Конкурс проводится фондом "История Отечества" совместно с Общероссийской общественной организацией "Ассоциация учителей истории и обществознания".