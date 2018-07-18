Васильева объяснила важность роли преподавателя истории в школе

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила особую важность педагогов истории в школах, поскольку на их уроках закладываются основы гражданской позиции.

"Именно на уроках истории формируется гражданская позиция будущего гражданина… Здесь очень важно, на мой взгляд, мировоззрение самого педагога. Бесстрастно историю преподавать нельзя. На вас лежит, конечно, очень большая-большая ответственность", — сказала Васильева на награждении победителей конкурса учителей-историков в Российском историческом обществе.

В этом году в конкурсе приняли участие более 500 учителей из 71 субъекта Российской Федерации. В ходе первого этапа были отобраны 57 учителей для участия во втором этапе. По итогам второго этапа, на котором конкурсанты представляли методические планы, презентации и видеозаписи открытых уроков, экспертное жюри конкурса определило 24 победителя из 8 федеральных округов Российской Федерации. Третий (очный) конкурсный этап состоится в Доме Российского исторического общества. По его итогам будут определены победители и призеры. Конкурс проводится фондом "История Отечества" совместно с Общероссийской общественной организацией "Ассоциация учителей истории и обществознания".