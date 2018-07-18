В московском метро установили туалеты с привязкой к "Тройке"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На крупных станциях московского метрополитена появились 15 туалетов, которые работают с помощью карты "Тройка", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас был открытый конкурс, выиграла компания, которая вызвалась в этих жестких технических требованиях, которые мы им дали, поставить эти туалетные комплексы. Их не так много пока, 15 штук, поэтому работать они будут с привязкой карты "Тройка", услуга платная, потому что это делала частная компания, но цена будет доступной", — сказал Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума.

Заммэра уточнил, что на начальном этапе были выбраны наиболее загруженные станции с пересадками. "Мы посмотрим, как этот первый этап будет работать. Если мы увидим, что это востребовано и удобно и не мешает другим пассажирам, то мы подумаем над тем, чтобы дальше продолжать эту программу", — добавил он.