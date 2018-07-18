Кабмин планирует упразднить Совет по русскому языку при правительстве

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Совет по русскому языку при правительстве РФ планируют упразднить, следует из проекта постановления кабмина, опубликованного в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сообщается, что это необходимо, чтобы совет не дублировал работу аналогичного органа — Совета по русскому языку при президенте.

"Проект постановления направлен на исключение дублирования работы, проводимой Советом при президенте Российской Федерации по русскому языку, образованным указом президента от 9 июня 2014 года", — отмечается в записке.

Документ подготовило министерство просвещения во исполнение поручения правительства от 18 июня.