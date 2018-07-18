Собянин считает взаимодействие регионов России залогом успеха страны

Заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулли и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018

Заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулли и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме. 18 июля 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме в среду заявил, что все регионы России одинаково важны и именно взаимодействие между ними является залогом успеха всей страны.

"Так или иначе, мы слышим дискуссию по поводу того, что важнее — московская агломерация или другие города и агломерации. Мне кажется, что это тупиковое направление дискуссии. Мы все важны, мы неотъемлемая часть нашей великой страны России. Невозможно представить Россию без Москвы и невозможно представить Москву без регионов России. Мы дополняем друг друга, мы даём синергию развития, и это залог будущего успеха как нашей страны, так и нашего любимого города", — сказал Собянин, выступая на форуме.

Московский урбанистический форум-2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" проходит 17-22 июля в "Зарядье". Форум посвящен обсуждению результатов масштабных городских трансформаций последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования будущего крупнейших глобальных городов, адаптации пространственных решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям – экономическим, экологическим, технологическим, социальным, культурным.

В рамках деловой программы форума 17 и 18 июля ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, предприниматели, государственные деятели, городские активисты представят свои взгляды на тенденции и вызовы развития мировых мегаполисов.