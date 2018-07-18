Путин поддержал распространение технологии паспорта болельщика

Обложка для паспорта и паспорт болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи. Архивное фото

Обложка для паспорта и паспорт болельщика в центре выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 по футболу в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение распространить технологию паспорта болельщика, примененную во время проведения первого в России чемпионата мира по футболу, на другие культурно-массовые мероприятия в РФ.

"Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали. Это возможно и целесообразно", — сказал Путин на совещании с членами правительства, отвечая на предложение вице-премьера Ольги Голодец использовать технологию паспорта болельщика и в дальнейшем.

"Мы стоим на пороге проведения универсиады в Красноярске, и следующий год — это год крупнейшего музыкального события в нашей культуре — это конкурс Чайковского… Применение такого технологичного принципа очень бы помогло нам принимать гостей, особенно иностранных", — сказала Голодец.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи приняли 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.