Российские блогеры за год зарабатывают до десяти миллиардов рублей

ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 18 июл — РИА Новости. В России сегодня насчитывается 15-17 тысяч блогеров, их общий заработок составляет до 10 миллиардов рублей в год, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Хотел бы поделиться одной немаловажной цифрой: по нашим подсчетам, сегодня в стране примерно 15-17 тысяч блогеров. Эти 15-17 тысяч блогеров, на минуточку, на сегодняшний день уже зарабатывают порядка 10 миллиардов рублей в год, что превращает блогерство в достаточно неплохой и интересный бизнес", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Он отметил, что заработки у блогеров разные: от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов в месяц, "но все равно это быстро растущий рынок".

При этом Волин считает, что если блогер делает качественный контент и зарабатывает на этом деньги, он мало отличается от журналиста.

"Если блогер при помощи своего труда зарабатывает деньги и занимается этим профессионально, то его ничто не отличает от журналиста. Наличие у человека лицензии или удостоверения отнюдь не делает его журналистом. Если вы занимаетесь профессиональным производством и продажей информации, вы работаете на медийном рынке, вне зависимости от того, зарегистрированы вы как СМИ или нет", — сказал замглавы Минкомсвязи.