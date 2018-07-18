ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Роботы в будущем могут заменить собой "плохих" журналистов, у которых нет чувства юмора, личного отношения и умения интересно рассказывать истории, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Может ли робот вытеснить человека, может ли робот заменить журналиста? Плохого — может. Хорошего — нет. У робота нет чувства юмора, у робота нет личного отношения, робот не умеет красиво и интересно рассказать историю. Поэтому, если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподнести материал — то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в интернете, может вас вытеснить", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По словам замглавы Минкомсвязи, если журналист умеет "интересно брать интервью", находить правильные вопросы, "все это хорошо упаковывать и рассказывать", то искусственный интеллект для него будет не помехой, а помощником.

Он также отметил, что "ряд функционала" некоторых профессий в будущем может перейти к роботам, однако "умный человек конкуренцию роботу никогда не проиграет".