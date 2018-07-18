МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Росгвардия представила автомобили с новой цветовой окраской и разъяснила, почему новые машины ведомства можно оставлять под запрещающими знаками и на парковках для людей с ограниченными возможностями.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 июля, для служебных автомобилей автомобилей предусматривается новая окраска: основной цвет – серый, с рубиново-красными полосами, надписью "Росгвардия" и символом войск национальной гвардии – гербом ведомства. Для автомобилей вневедомственной охраны Росгвардии основными цветами будут белый либо серый, на машину будут нанесены синие полосы, надпись "Полиция" и герб ведомства. Презентация нового транспорта Росгвардии прошла на автодроме дивизии имени Дзержинского в Балашихе.

"При выполнении служебных неотложных задач водителям транспортных средств Росгвардии разрешается отступать от требований правил дорожного движения", — объяснил журналистам начальник военно-автомобильной инспекции Росгвардии полковник Сергей Коняев.

Как рассказали агентству в пресс-службе Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны выезжает на вызов не менее 10 раз за сутки, до места правоохранители должны добраться "в кратчайшие сроки".

"Выдвигаясь по кратчайшему маршруту к месту вызова, мы включаем проблесковые маячки, звуковые сигналы, движемся иногда с увеличенной скоростью, оставляем машины в ближайшем возможном месте, в том числе под запрещающими знаками, на парковке для инвалидов, и тут же выдвигаемся к месту для выполнения задачи", — сказали в пресс-службе ведомства

В Росгвардии добавили, что ранее транспортные средства ведомства также можно было парковать под знаками и на парковке для инвалидов, но многие граждане этого не знали и даже фотографировали машины, фиксируя якобы нарушения правил дорожного движения со стороны росгвардейцев.

На автодроме также продемонстрировали ходовые возможности автомобилей "Тигр", "Патруль" и "Урал" с новой окраской. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на машинах с новой окраской провели операцию по задержанию условного преступника.

Как уточнили агентству в ведомстве, новые транспортные средства Росгвардии будут отдельно закупаться уже с соответствующей окраской для каждого субъекта РФ.