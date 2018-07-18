МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума на дополнительном пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении правительственные поправки в УК и КоАП РФ, усиливающие ответственность за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр.

Согласно изменениям в УК РФ, организация азартных игр без лицензии, а также систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр будут наказываться штрафом до 500 тысяч рублей, либо обязательными работами до 240 часов, либо ограничением свободы до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Второй проект, принятый Госдумой, устанавливает административную ответственность за распространение лотерейных билетов лицам, не достигшим 18 лет. За такое нарушение будет грозить штраф на граждан от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за привлечение несовершеннолетних к работе в игорных заведениях.

"Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", — говорится в тексте закона.