МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли составило список из 12 предметов, которые планируют выдавать родителям новорожденных в качестве подарка от государства, сообщают "Известия".

В предварительный перечень вошли одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки. Итоговый список определят с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

Как рассказала изданию глава пресс-службы ведомства Залина Корнилова, министерство провело анализ "возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных" и выяснило, что отечественная промышленность способна обеспечить эту программу.

В Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Вологодской и Тульской областях уже вручают подарки с принадлежностями для новорожденных. В набор входит 44 предмета, в том числе одежда, пеленки, одеяло, косметика и средства ухода, комплект для купания и термометры.