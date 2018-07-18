Московские хирурги прооперировали пациентку с редким видом тахикардии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Кардиохирурги московской городской больницы имени В.М. Буянова провели уникальную операцию пациентке с редким видом тахикардии, говорится в сообщении на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

"Уникальная операция на сердце — видеоассистированная симпатэктомия — была проведена столичными кардиохирургами в городской больнице имени В.М. Буянова Департамента здравоохранения Москвы. 20-летняя пациентка страдает редким видом тахикардии — наследственным нарушением сердечного ритма", — приводятся в сообщении слова Хрипуна.

Также он отметил, что взрослому человеку подобная операция была выполнена в России впервые, ранее пациентам с подобной патологией ее делали только в детском возрасте.

Как добавляется в сообщении на портале мэра, операция проводилась под руководством доктора медицинских наук, профессора, кардиохирурга больницы Сергея Термосесова, весь процесс был записан на видео. Диагностика показала, что операция прошла успешно.

Отмечается, что пациентку уже выписали из больницы, восстановительный период протекает без осложнений.