Камчатскому депутату не дали парковку для коня

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Депутат камчатского законодательного собрания Михаил Пучковский (СР) рассказал, что мэрия Петропавловска отказала ему в организации коновязи у здания правительства региона.
"Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге", — сказал депутат РИА Новости.
Представитель мэрии подтвердил РИА Новости, что на обращение Пучковского был направлен ответ, но не уточнил деталей.
Депутат рассказал, что собирается обжаловать решение администрации города в суде.
Он также рассказал, что на первую сессию краевого заксобрания в сентябре на конях к зданию правительства Камчатки намерены приехать около 20 человек – бизнесмены, конники и казаки.