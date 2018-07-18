Камчатскому депутату не дали парковку для коня

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Депутат камчатского законодательного собрания Михаил Пучковский (СР) рассказал, что мэрия Петропавловска отказала ему в организации коновязи у здания правительства региона.

Ранее сообщалось, что депутат подготовил обращение в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевого управления ГИБДД, в котором просил организовать у здания правительства края место "парковки" для своего коня и обеспечить коновязь. В заявлении говорится, что из-за высоких цен на бензин и продукты депутат, как пенсионер, может позволить себе добираться на заседания только верхом на своём коне по кличке Ракета. Позже коллеги подарили Пучковскому проездной билет на автобус, но он отказался его принять. В июне Пучковский прибыл на заседание регионального парламента на коне, его сопровождали две наездницы, которые забрали животное.

"Мэрия отказала в ответ на мое обращение — я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге", — сказал депутат РИА Новости.

Представитель мэрии подтвердил РИА Новости, что на обращение Пучковского был направлен ответ, но не уточнил деталей.

Депутат рассказал, что собирается обжаловать решение администрации города в суде.

Он также рассказал, что на первую сессию краевого заксобрания в сентябре на конях к зданию правительства Камчатки намерены приехать около 20 человек – бизнесмены, конники и казаки.