"Ромир" выяснил, чем руководствуются россияне при выборе магазина

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россияне не получают удовольствие от походов в магазин, но когда они выбираются за продуктами, то предпочитают те торговые точки, которые находятся близко к дому и в которых низкие цены, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах России.

"В ходе исследования "Ромир" респонденты определили критерии, по которым они выбирают магазин продуктов. Участники опроса могли дать сразу несколько вариантов ответа. На первом месте оказалось удобное расположение магазина. В торговые точки по пути к дому предпочитает заходить 64,5%", — говорится в сообщении.

Важную роль для россиян при выборе магазина играют цены: так, приемлемые или низкие цены как главный фактор выбора отметили 61% и 50,8% респондентов соответственно. Кроме того, 49% опрошенных следят за постоянными акциями и скидками, а 57% отметили широкий ассортимент магазина.

"Большое количество респондентов — 44,5% — заявили, что для них принципиально важно расплачиваться банковской картой. Чистоту торгового зала, наличие свежих фруктов и овощей, общее качество и свежесть товара оценивают при выборе магазина 36,3%, 33,8% и 33,5% опрошенных", — добавляет "Ромир".

Рутина, а не праздник

При этом 30% респондентов при походе в магазин выбирают те торговые точки, где нет очередей в отделы и на кассе, по 28% россиян предпочитают большие торговые залы и те магазины, где есть кондиционер.

"Вежливость персонала отметили 27% респондентов, удобную навигацию по магазину — 26,5%, крупные и заметные ценники — 25,4%, парковку со свободными машиноместами — 23%. Более 21% респондентов сообщили, что предпочитают круглосуточные магазины. Вкусная выпечка интересует 13% покупателей. 12% экономят время на приготовлении еды и выбирают магазины, где продаются готовые блюда", — говорится в сообщении.

Кроме того, холдинг в рамках исследования оценил, насколько россияне любят ходить в магазин. Согласно результатам опроса, 86% респондентов считают, что поход в магазин — это жизненная необходимость или рутина. "Только 14% получают от таких покупок удовольствие. Чаще других эти эмоции испытывает молодежь в возрасте до 24 лет — 24%", — добавляется в релизе.

Реже всего удовольствие от похода в магазин получают люди старше 56 лет — только 7%. "Ромир" также указывает, что больше трети покупателей выбирают магазин с учетом факторов, которые считались второстепенными.

"Это очень серьезный процент, а значит основная конкуренция между владельцами торговых точек, от маленьких магазинов шаговой доступности, до гипермаркетов, уже развивается именно в области улучшения дополнительных показателей: удобства, комфорта и качества работы персонала с клиентами", — заключает холдинг.