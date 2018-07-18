"Просто просили уважения". Что известно о бунте вахтовиков под Тобольском

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Тюменской области, под Тобольском, на строительной площадке "Запсибнефтехима" произошла массовая драка. Возмущенные условиями труда и задержками зарплаты рабочие выясняли отношения с сотрудниками службы безопасности предприятия. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Перевернутые машины и выбитые двери

Первая информация о бунте появилась в паблике соцсети "ВКонтакте" "Криминальный Тобольск" 15 июля. Писали о толпе разгневанных рабочих, преимущественно гастарбайтеров. Недовольные задержками зарплат, они решили поговорить с руководством завода. По разным данным, собралось от сотни до пятисот человек. Сообщалось, что они перевернули два автобуса.

Региональные СМИ дополняли картину: митингующие разгромили машину сотрудника "Сибура" и выбили дверь в автобусе. "Это случилось после того, как автомобиль высокопоставленного сотрудника якобы проехал по ноге одного из рабочих", — уточняют журналисты. По словам их источников, для усмирения гастарбайтеров на предприятие стянули практически все силы тобольской полиции. Некоторых протестующих увозили.

Субподрядчики не все чисты на руку

Видеоролики и фотографии, опубликованные в Сети, выглядят противоречиво: видно, что толпа с криками куда-то идет, но что происходит, неясно. Масштаб конфликта трудно оценить и по снимкам автомобилей и автобуса, пострадавших от беспорядков. Но серьезные повреждения заметны.

"Запсибнефтехим" — строящийся в Тобольске комбинат группы "Сибур" для глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи. Это крупнейший нефтехимический проект страны с 1991 года. На территории предприятия сейчас действует несколько компаний-подрядчиков и субподрядчиков. И у них периодически возникают сложности с рабочими.

"В "Сибуре" проблем с выплатами нет, все четко и по закону. А субподрядных организаций настолько много, что деньги от "Сибура" доходят до последнего звена цепочки далеко не сразу. Не все субподрядчики чисты на руку, от этого и конфликты", — рассказал корреспонденту РИА Новости один из работников предприятия.

В частности, есть крупный субподрядчик "Пандера", его подрядчик — турецкая компания "Ренессанс". Холдинг "Ренессанс" основан в 1993 году в Санкт-Петербурге. По информации региональных СМИ, бунт как раз устроили приехавшие из Узбекистана работники "Пандеры". Сотрудник предприятия Тимур (фамилии тех, с кем пообщалась корреспондент РИА Новости, не указываются по их просьбе) говорит, что никто не планировал бунт, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

"Они просто пришли побеседовать с начальником, а водитель его джипа снимал все на видео. Его попросили не снимать, но он не исполнил просьбу. Основная претензия была даже не в зарплате, а в неуважительном отношении к сотрудникам из Узбекистана. Насколько мне известно, у них много вопросов по условиям проживания, питанию. Причем конфликт касается не всех, а конкретных представителей субподрядчиков", — объясняет Тимур.

Ольга, супруга одного из сотрудников "Пандеры", уточнила, что субподрядная организация задерживает зарплату почти всем. Вместе с мужем они приехали на заработки из Екатеринбурга.

"Первая за три месяца выплата была сегодня, после скандалов. И то суммы смешные — три тысячи рублей (скриншот СМС-уведомления есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Узбекам вообще не платят, они живут в ужасных условиях. Говорить, что это был бунт, преждевременно, но машину руководителя и автобус действительно повредили. Троих человек увезли на скорой в больницу", — сообщила она.

"Вчера и сегодня половина сварщиков не работают, так как их помощники, узбеки, отсутствуют. Кого-то вызвали в отделение — видимо, давать показания", — добавила жена вахтера.

Зашил рот — получил зарплату

Это далеко не первый инцидент. В 2016 году один из строителей в знак протеста зашил себе рот проволокой. Виктор Ларшин заявил, что ему не выплачивают зарплату, а также жаловался, что условия жизни в общежитии не выдерживают никакой критики. Он упоминал компанию "Еврострой" — у нее тоже был субподряд. Договор с ней расторгли.

"Отработав на стройке два месяца, мы так и не получили зарплату. Нам приписали авансы, которые никто не видел. Ограничивают в питании, грозят выселить из общаги, не дают денег на дорогу и вообще обращаются как с рабами", — рассказывал Ларшин. После проверки прокуратуры долги ему и его коллегам выплатили, проволоку изо рта он вытащил.

Ситуация штатная

Через год, в 2017-м, бастовали сотрудники субподрядных компаний. Тоже из-за задержек зарплаты. Отказывались выходить на работу — им не платили два месяца.

Компания "Сибур-Тобольск" в ответ на запрос РИА Новости дала официальную версию событий: часть работников субподрядной организации "Пандера" 15 июля собралась в обед у полевого офиса компании "Ренессанс", чтобы обсудить вопросы по заработной плате, условиям проживания и питания.

"В результате возникла конфликтная ситуация. Травмы получил водитель, повредили его автомобиль. Водитель направлен в больницу", — сообщили в компании.

По словам и. о. начальника управления корпоративных коммуникаций компании "Сибур Тобольск" Марины Ишханиди, информация о задержках зарплаты не подтвердилась. "Работники субподрядчика высказывали общие замечания к условиям транспортировки и проживания, качеству питания. В настоящее время эти претензии проверяются. Ситуация на строительстве комплекса штатная", — прокомментировала она.

По поручению заместителя генпрокурора России Юрия Пономарева организована проверка. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента. Проверка проводится и по обращению работников субподрядной организации о невыплате зарплаты. Из офиса изъята документация.

Между тем жители Тобольска жалуются, что субподрядчики при трудоустройстве отдают предпочтение работникам из Узбекистана или Турции. Поэтому в дни аванса и зарплаты город превращается в "маленькую Азию".