Умер бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший солист группы "Доктор Ватсон" Игорь Браславский скончался на 60-м году жизни, сообщил РИА Новости друг артиста поэт Александр Шаганов.

"Игоря Браславского сегодня не стало после продолжительной болезни, он долго боролся с онкологическим заболеванием и не дожил до 60", — сказал Шаганов.

Он напомнил, что Браславский ушел из группы в 2004 году, но время от времени выступал с коллективом.

"Очень печально, соболезнования его близким", — сказал Шаганов.

Заслуженный артист РФ Браславский – лауреат международного конкурса в Сопоте, работал в ВИА "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары". С 1994 по 2004 годы — солист группы "Доктор Ватсон".