Герой России рассказал, как от волнения забыл в Кремле свою фамилию

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Обладатель наибольшего количества боевых наград в российской армии, полковник запаса ВКС вертолетчик Игорь Родобольский рассказал, как при вручении ему в Кремле звезды героя РФ он от волнения забыл свою фамилию.

Родобольский награждён звездой Героя России, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооружённых силах СССР" 3-й степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и другими наградами.

"Смешное было потом, в Кремле, когда президент Путин мне звезду Героя вручал. Мне перед этим рассказали, как выйти, как подойти, что сказать. Вот вызывают меня, я строевым шагом, поворот налево, поворот направо, "Товарищ Верховный главнокомандующий, подполковник…" А фамилию-то свою забыл! Стою, как дурак, ем Путина глазами, а он всё понял и тихо так говорит: "Нормально, не волнуйся, всё хорошо". Ну тут у меня в голове что-то щёлкнуло, и я продолжил: "…Родобольский для вручения государственной награды прибыл!", — рассказал вертолетчик в интервью газете "АиФ".

Родобольский за штурвалом вертолета принимал участие в боевых действиях в Афганистане, выполнял задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации в 1994–1996 годах, а также в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона в 1999 году.