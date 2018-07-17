Путин упразднил ЗАТО Шиханы в Саратовской области

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил упразднить закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"На основании закона Российской Федерации от 14 июля 1192 года № 3297-I "О закрытом административно-территориальном образовании" и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю: 1. Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование — город Шиханы Саратовской области", — говорится в документе.

Отмечается, что кабмину РФ поручено совместно с правительством Саратовской области провести необходимые мероприятия по упразднению закрытого административно-территориального образования в течение полугода.