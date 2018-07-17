Крымские отельеры готовят вотум недоверия Booking.com

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Ассоциация малых отелей Крыма намерена объявить вотум недоверия компании по бронированию отелей Booking.com, в одностороннем порядке нарушившей партнерские договоренности, сообщила РИА Новости председатель ассоциации Наталья Пархоменко.

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Кроме того, рейтинги и история отзывов крымских отелей также была обнулена. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, в свою очередь, предполагает, что это может быть связано с санкциями.

"У нас будет ежегодное общее собрание отельеров, где мы напишем коллективное письмо — вотум недоверия, так как Booking не соблюдает договоренности, заключенные с нашими отельерам", — сказала РИА Новости Пархоменко.

Пархоменко подчеркнула, что сотрудничество крымских отельеров с Booking.com было обоюдовыгодным.

"Booking — это было хорошая имиджевая страничка для объекта, но лично я готова через месяц полностью с ними распрощаться. Я инвестирую деньги в новый личный сайт, готова вкладывать в его продвижение те же самые деньги, что отдавались Booking, но чтобы бронирование шло напрямую", — подчеркнула Пархоменко.