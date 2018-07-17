Booking.com обнулил рейтинги крымских отелей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Компания по бронированию отелей Booking.com обнулила рейтинги и историю отзывов крымских отелей. Об этом сообщила РИА Новости председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко.

Сервис Booking.com перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки указана "работа". Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предположил, что это может быть связано с санкциями.

"Сначала Booking перестал показывать отдых в Крыму и Севастополе, — это была первая пощечина крымским отельерам, а теперь последовала вторая — обнулились полностью все рейтинги и отзывы. Мы не можем посмотреть нашу историю, в том числе, не видят гости, которым приходится, по сути, выбирать кота в мешке", — сказала РИА Новости Пархоменко.

По ее словам, продажи в Booking за последние дни резко упали, потому что одним из фильтров, который выбирал гость, был рейтинг объекта.

"Booking сделал не только нам плохо, но и себе в том числе. Любой себя уважающий отельер должен понимать, что 80% продаж через три года после того, как объект начал существовать, должно идти прямым бронированием, а не по вторичным каналам продаж", — подчеркнула Пархоменко.