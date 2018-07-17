Порядка 2,5 тысячи билетов в концертный зал "Зарядье" продали за сутки

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 2,5 тысяч билетов на сумму 7,6 миллиона рублей в концертный зал "Зарядье" были куплены в течение суток после старта продаж, сообщил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Вчера у нас объявили продажу билетов в концертный зал "Зарядье", у нас в первый час было куплено 1,1 тысяч билетов на сумму больше 3 миллионов рублей. Это уже аншлаг, а еще зал не открылся. На сегодняшний момент уже купили 2,5 тысячи билетов на сумму 7,6 миллионов рублей. Это еще сутки не прошли, как мы открыли портал для приобретения", — сказал он в рамках Московского урбанистического форума — 2018.

Глава департамента отметил, что подобный ажиотаж говорит об огромном интересе людей к подобным столичным площадкам культурным местам.

Концертный зал "Зарядье" имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений. Пространство залов может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия различного формата. Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи посадочных мест, в том числе и для маломобильных зрителей, вместимость Малого зала составляет 400 мест. Торжественное открытие концертной площадки состоится 8 и 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в Большом зале в течение года выступят пианист Даниил Трифонов, джазовый певец Бобби Макферрин, сопрано Джойс Дидонато, джазовый квартет Manhattan Transfer, оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и другие исполнители.