В Минтрансе считают, что пользы от отмены платных дорог не будет

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользы от отмены платных дорог в России не будет, эти проекты повышают транспортную доступность, считает глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Ранее первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил в эфире канала "Спас", что в России нужно отменить плату за проезд по дорогам, поскольку они имеют сакральное значение.

"Мы ведь не выдумываем платные дороги просто потому, что нам так нравится. В целом ряде случаев частные инвесторы приходят и предлагают построить или улучшить те или иные участки, или дороги, с тем, чтобы людям лучше жилось: люди никогда не ездили по этому направлению, теперь они смогут ездить с комфортом", — сказал Дитрих журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что водители, которые не хотят пользоваться платными дорогами, могут по-прежнему выбирать традиционные маршруты.

"Можно попробовать отменить (платные дороги — ред.), но думаю, что польза от этого вряд ли будет", — отметил министр.

"Нужно дать возможность инвестору помогать и делать передвижение более удобным", — добавил Дитрих, подчеркнув, что на данный момент уже запущено большое количество подобных проектов.