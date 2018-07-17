В детсадах Москвы появится видеонаблюдение с доступом для родителей

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Видеонаблюдение с возможностью просмотра для родителей появится в детских садах Москвы с нового учебного года, сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Сервисы видеонаблюдения сами на себя берут установку в детском саду всей необходимой инфраструктуры, обеспечивают договоренность с родителями о подписании согласия на трансляцию, а город со своей стороны дает инфраструктуру идентификации посредством mos.ru, чтобы не любой желающий в интернете смотрел, а только идентифицированный родитель и только группу его ребенка. Планируем начать тиражировать эту систему с нового учебного года", — сказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума-2018.

Он отметил, что пилотный проект уже успешно показал себя в нескольких детских садах. "Он очень хорошо работает, большой спрос у родителей", — сказал он.