В московских школах турникеты планируют заменить на видеонаблюдение

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Власти Москвы планируют в тестовом режиме внедрить в столичные школы видеонаблюдение с возможностью распознавания лиц, что должно заменить существующую турникетную систему, сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Вы знаете, что в каждой школе стоит турникет. Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля, в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов", — рассказал Ермолаев в рамках Московского урбанистического форума-2018.

По его словам, детали пока не утверждены, но пилотный проект запустят с нового учебного года, и в случае успеха столичные власти будут думать о его распространении.