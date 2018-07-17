Путин в среду выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду выступит на VIII Московском урбанистическом форуме "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" в парке "Зарядье", сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России выступит на VIII Московском урбанистическом форуме "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", который пройдёт в парке "Зарядье" с 17 по 22 июля. Помимо этого, в рамках работы форума глава государства осмотрит выставку, на которой будут представлены ключевые направления градостроительного развития города Москвы", — говорится в сообщении.

Форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" является крупнейшим международным конгрессом, посвященным вопросам развития глобальных пространств и мегаполисов. Данная площадка объединяет представителей городских администраций, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан. Проводится при поддержке правительства Москвы с 2011 года.

Как ожидается, мероприятие посетят более 30 официальных делегаций. В работе форума примут участие более 6 тысяч представителей 70 стран мира (в том числе 300 спикеров, половина из которых – граждане иностранных государств).