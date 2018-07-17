Глава СПЧ рассказал, что нужно для решения проблемы отходов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Для решения проблем утилизации отходов нужны переработка и экономика, построенная на замкнутом цикле, мусорные полигоны — позор, их не должно быть, заявил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Во вторник совет проводит специальное заседание по вопросам обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами.

"Свалки — это позор, это то, чего не должно быть. Должна быть переработка, должна быть экономика, построенная на максимально замкнутом цикле, тогда у нас все получится", — заявил Федотов, открывая заседание.

Говоря об экологических последствиях некоторых проектов, которые осуществлялись еще полвека назад, правозащитник отметил, что "уметь считать на много ходов вперед — очень важное свойство, которого нам не всегда хватает".

"Нет никаких сомнений в том, что без изменений в сознании, стереотипах, в поведении жителей мы проблему твердых коммунальных отходов не решим. Можно построить мусоросжигательный завод, но если люди не научатся бросать мусор в урну, то мусоросжигательные заводы будут бессмысленны и бесполезны", — подчеркнул глава СПЧ.

Он напомнил, что совет провел уже несколько специальных заседаний по теме обращения с отходами. Правозащитники пришли к выводу, что многие проблемы в ситуации с мусорными полигонами — одно из проявлений общей проблемы диалога между гражданским обществом и властью, уточнил Федотов.

"Там, где власть находится с гражданами в постоянном контакте и видит себя по одну сторону баррикад с населением, проблемы удается решать спокойно. А там, где они оказываются по разные стороны баррикад, вместо проблемы мусора возникает проблема противостояния. А мы должны понять, что мы по одну сторону баррикад; по другую сторону находятся проблемы, которые мы должны решить, а их можно решить только вместе", — заключил он.