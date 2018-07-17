ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Свердловской области во вторник одобрили в первом чтении проект федерального закона об изменении пенсионного законодательства, говорится в сообщении парламента.
"По итогам обсуждения законодательное собрание Свердловской области приняло постановление, в котором поддержало принятие проекта федерального закона в первом чтении. "За" проголосовало 30 депутатов (для принятия решения было необходимо 25 голосов), "против" – девять депутатов, один депутат воздержался", — говорится в сообщении.
Зампред Заксобрания Владимир Власов отметил, что председателю регионального парламента, в комитеты и депутатам поступают многочисленные обращения граждан, профсоюзных организаций. "В этих обращениях, в частности, указывается на необходимость одновременного принятия иных законов и правовых актов, гарантирующих повышение уровня пенсионного обеспечения, трудоустройство, либо переобучение с дальнейшим трудоустройством для лиц пенсионного и предпенсионного возраста", – приводятся в сообщении слова Власова.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение. Минфин, по словам Силуанова, в 2018 году подготовит для внесения в ГД проект о добровольных пенсионных накоплениях и разработает систему их страхования, в рамках которой государство будет гарантировать сохранность пенсионного капитала, а также возможность досрочных выплат в случае непредвиденных обстоятельств. Он также сообщил, что правительство планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в РФ вырабатывается комплекс мер, направленный на то, чтобы уволенные люди предпенсионного возраста "не оказались брошенными". Кроме того, будет развернут институт активных программ занятости, под которыми подразумеваются переобучение и переподготовка, а также увеличено их финансирование. Голикова также сообщила, что Минфин и ЦБ РФ дорабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала, который призван модернизировать систему формирования накопительной части пенсии, этот процесс планируется завершить к осени.