Эксперты прокомментировали новые правила для кортежей, разработанные ГИБДД

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Новые правила сопровождения кортежей, разработанные ГИБДД, обяжут организованные колонны с большим уважением относиться к другим участникам дорожного движения и повысят безопасность на дорогах, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что госавтоинспекция разработала новую инструкцию для инспекторов, сопровождающих кортежи чиновников и колонны автобусов. В частности, по данным издания, в документе подробно описаны действия сотрудников на дорогах и закреплены правила для водителей сопровождаемого транспорта. Речь идет о сопровождении кортежей глав регионов (при служебных поездках), колонн автобусов при перевозке детей, автомобилей, участвующих в президентских или правительственных мероприятиях, перевозках опасных грузов, проезде военных колонн и спецтехники для ликвидации ЧС.

"Для водителей особо ничего не меняется, кроме одного важного момента: если такая организованная колонна идет за городом и дорога, допустим, двухполосная (а обгон организованных колонн запрещен), то сейчас они будут обязаны принять на обочину или куда-то еще, освобождая дорогу вот этому "хвосту", который собирается", — пояснил РИА Новости координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Он пояснил, что сейчас на таких дорогах пропуск рядовых автомобилистов является "доброй волей сопровождающих", тогда как после вступления в силу новой инструкции станет обязательным.

"Сейчас, по факту, если, например, едет машина ДПС, сопровождает автобусы какие-нибудь, ты начинаешь обгон, а она включает "крякалку", ты "попадаешь" на пять тысяч или на лишение (прав). И ты заранее не знаешь, включит ли машина, которая в голове колонны, этот звуковой спецсигнал или нет", — говорит Шкуматов.

Он считает нововведения правильными. "Это просто уважение к другим участникам дорожного движения. Если медленно они едут, то приняли на обочину, пропустили "хвост", и потом поехали дальше. В Сочи, допустим, все практически большегрузы и автобусы так делают на серпантине: периодически останавливаются, чтобы пропустить (других участников движения – ред.)", — сказал собеседник агентства.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что новый регламент разработан, прежде всего, для повышения уровня безопасности на дорогах.

"Регламент — это внутренний приказ, он не касается автовладельцев. Потом он, конечно, может отразиться в кодексе административных правонарушений, или в ПДД, но на самом деле, я уверен, все это направлено на повышение уровня безопасности на дорогах — перевозок детей, движения спецтранспорта. Тот регламент, который сейчас прописан, до мельчайших подробностей уточняет правила сопровождения. Это все действительно важно. На самом деле правила дорожного движения у нас либерализировались начиная с 90-х годов, а раньше они были более жесткими: когда следовала колонна, встречные машины останавливались", — говорит Канаев.