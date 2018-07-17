СПЧ и руководство Минприроды 1 августа обсудят проблему утилизации отходов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) проведет 1 августа вторую часть специального заседания по проблеме утилизации отходов, в которой сможет принять участие руководство Минприроды РФ, сообщил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Во вторник совет проводит специальное заседание по вопросам обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами, в котором, как ожидалось, должен был принять участие также министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"К сожалению, наша с ним договоренность была перенесена на другой срок, потому что его срочно вызвали на другое мероприятие", — сказал Федотов перед началом заседания во вторник.

По этой причине на сегодняшнем заседании тематику эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов участники рассмотрят пока "в поверхностном режиме", уточнил он, поскольку без участия руководства Минприроды это было бы не совсем правильно.

"Но к этой теме мы обязательно вернемся, и мы уже договорились, что наше заседание будет состоять как бы из двух "отделений", как бывает в театре. "Первое отделение будет сегодня, и здесь мы остановимся, прежде всего, на механизме учета мнения граждан при строительстве объектов по переработке твердых коммунальных отходов. А во втором отделении, которое пройдет уже 1 августа, мы будем обсуждать проблемы мер по обеспечению переработки ТКО", — сообщил Федотов.