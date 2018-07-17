Госдума приняла закон о механизме контроля за наличием полиса ОМС

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, совершенствующий механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медицинского страхования.

Законом предусматривается совершенствование механизма контроля за наличием у граждан права на ОМС, включая введение обязанностей. Так, гражданин, перешедший в категорию россиян, не подлежащих обязательному медстрахованию, должен будет сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию. Исключение составляют граждане, проходящие военную службу по призыву. О призванных на службу соответствующую информацию должны будут передавать военные комиссариаты. Кроме того, устанавливается контроль за исполнением сотрудниками и военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, обязанности сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате.

Федеральный и территориальные фонды ОМС в свою очередь должны будут ежемесячно на основании предоставленных сведений о приостановлении и прекращении страхования обеспечивать отражение этих сведений.

Закон также конкретизирует категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, которые не подлежат обязательному медицинскому страхованию, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении этих категорий.

Кроме того, территориальные фонды ОМС наделяются полномочием по проведению проверки достоверности сведений персонифицированного учета о застрахованных лицах в части их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц.

Законом также определяется дата, по состоянию на которую будет устанавливаться численность неработающего населения — 1 января года, предшествующего очередному году.