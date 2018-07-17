За полгода Путину поступило почти 25 тысяч обращений по теме отходов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти 25 тысяч обращений по теме утилизации отходов поступило в адрес президента России за последние полгода, лидерами по числу таких обращений стали Москва, Подмосковье, Владимирская область и Татарстан, заявил глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Во вторник совет проводит специальное заседание по вопросам обеспечения экологических прав граждан при обращении с отходами. Открывая заседание, председатель СПЧ подчеркнул, что "заинтересованность граждан в решении проблемы отходов растет не по дням, а по часам".

"Приведу некоторые цифры: за первое полугодие 2016 года в адрес президента поступило около 3 тысяч обращений по теме переработки отходов, за первое полугодие 2017 года — больше 4 тысяч, за первое полугодие нынешнего года — почти 25 тысяч", — сообщил Федотов.

Он уточнил, что наибольшее число обращений поступило из Москвы, Московской и Владимирской областей, республики Татарстан. Правозащитник отметил, что на спецзаседании СПЧ присутствуют представители инициативных групп из всех этих регионов, однако не все выступления удалось вместить в повестку нынешнего заседания.

"Но мы в курсе ситуации, которая складывается во всех муниципальных образованиях, во всяком случае, во всех, о которых мы знаем. И по каждому обращению мы всегда немедленно реагируем, запрашиваем информацию от соответствующих структур, прежде всего, Росприроднадзора, Роспотребнадзора. И когда мы получаем эту информацию, обязательно публикуем ее на сайте совета", — добавил Федотов.