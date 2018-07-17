Госдума приняла закон о реформировании судебной системы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении два президентских проекта, направленных на совершенствование судебной системы.

Президент РФ Владимир Путин внес проекты на рассмотрение нижней палаты в марте этого года. Одним из проектов устанавливается основной способ формирования состава суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, административных и уголовных дел путем использования автоматизированной информационной системы. Она будет формировать состав суда для каждого дела с учетом нагрузки и специализации судей.

Кроме того, вводится обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно ее неточности и неполноты.

Также вносятся изменения, унифицирующие процессуальное законодательство в части статуса и полномочий помощника судьи. Он наделяется полномочиями по оказанию помощи судье в подготовке и организации судебного заседания, в подготовке проектов судебных решений, а также по ведению протокола судебного заседания, обеспечению контроля за фиксированием хода судебного заседания техническими средствами, проверке явки в суд участников заседания.