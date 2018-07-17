"Почта России" готова заняться доставкой рецептурных лекарств

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Почта России" готова содействовать медучреждениям, в частности, заняться доставкой субсидируемых государством рецептурных лекарств, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

В понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что министерство планирует доставлять анализы пациентов с помощью "Почты России" в сеть референс-центров для постановки онкологических диагнозов.

"Почта России" готова участвовать в реализации государственных социальных программ в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", — сказал представитель "Почты".

Так, предприятие готово содействовать медицинским учреждениям в обеспечении доступности медицинских услуг и охране здоровья населения с помощью современных цифровых технологий. Также "Почта" может оказывать услуги по доставке субсидируемых государством рецептурных лекарств с провизорских складов, предложили в "Почте России".

"Соответствующие предложения были направлены "Почтой России" в правительство РФ", — заключил представитель предприятия.