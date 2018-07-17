Вертолет доставит пособия и пенсии пострадавшим от паводка в Забайкалье

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вертолет Росгвардии МИ-8 АМТ отправился в Тунгокоченский район для доставки пенсий и социальных пособий жителям сел, пострадавших от крупного паводка в Забайкалье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.

"Вертолет МИ-8 АМТ управления Росгвардии по Забайкальскому краю отправился в труднодоступный Тунгокоченский район, он доставит людей, пенсии, а также социальные пособия в три труднодоступных села Юмурчен, Красный Яр и Усть-Каренгу, которые пострадали от наводнения", — пояснили в пресс-службе

В Росгвардии добавили, что вертолет доставит из Читы в сельские поселения 13 человек, затем столько же пассажиров вернет в краевую столицу. Ранее личный состав спецподразделений управления Росгвардии помогал в эвакуации населения из районов подтопления. Спасательные работы велись в дачных кооперативах, расположенных между каштакской и угданской дорожными развязками

В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Всего за время паводка в 30 населённых пунктах подтоплено 737 жилых домов с населением 5 048 человек, 28 придомовых территорий многоквартирных домов, 1 805 приусадебных участков, 2 749 дачных участков в 35 дачных кооперативах, повреждены 35 мостов, 10 из которых разрушены. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что предварительно паводок в Забайкальском крае нанёс ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей.