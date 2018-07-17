Жара до 30 градусов ожидается во вторник в Петербурге

Ребенок у фонтана в центре Санкт-Петербурга. Архивное фото

Ребенок у фонтана в центре Санкт-Петербурга. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во второй половине дня 17 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов и выше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни жаркая погода не покинет Петербург.

Ведомство рекомендует населению поддерживать прохладную температуру воздуха дома, стараться не находиться на жаре, пить больше воды, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.