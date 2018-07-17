В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следует обсудить вопрос предоставления дополнительных трёх дней отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Морозов напомнил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.

"Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день", — сказал Морозов журналистам.

В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья он отметил, что продолжительность такого дополнительного срока отпуска для работающих пенсионеров может достигать трёх дней.