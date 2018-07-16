Около двух миллионов человек посетили фестиваль болельщиков ФИФА в Москве

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около двух миллионов человек посетили площадку фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьёвых горах в Москве за время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил в понедельник РИА Новости глава департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.

"Свидетелями матчей ЧМ-2018 на Воробьевых горах стали 1 862 200 зрителей, а с учетом всех проводимых мероприятий фестиваль болельщиков ФИФА в Москве посетили 1 912 200 человек", — рассказал Гуляев.

Так, с 14 июня по 15 июля на 10 экранах площадки фестиваля болельщиков состоялось 62 трансляции игр чемпионата мира по футболу, 10 июня посетители фан-зоны увидели торжественную церемонию открытия площадки с участием почетных гостей и презентацию главного трофея мундиаля – Кубка чемпионата мира ФИФА, а 8 июля там прошло чествование сборной России и встреча национальной команды с болельщиками.

"На сцене фестиваля выступили более 45 диджеев, 120 артистов, 20 народных коллективов, оркестров и групп поддержки. Фестиваль посетили легенды российского и мирового футбола: Александр Кержаков, Марсель Десайи, Златан Ибрагимович. Более 1,5 тысячи представителей российской и зарубежной прессы аккредитовались на фестивале болельщиков ФИФА и освещали работу площадки на протяжении месяца", — добавил руководитель департамента.