Волонтеры ЧМ хотят вступить в штаб кандидата в мэры Москвы Собянина

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Волонтеры прошедшего в России чемпионата мира по футболу заявили на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным о своем желании вступить в его предвыборный штаб как кандидата в градоначальники.

Волонтер Александр Рязанцев подчеркнул, что добровольцы "выполнили свою задачу в рамках организации чемпионата мира, но впереди еще много задач". "Мы знаем, что совсем недавно вы открыли свой предвыборный штаб, мы и дальше хотим помогать Москве", — отметил он. Предложение добровольца было поддержано бурными овациями нескольких сотен присутствующих на встрече волонтеров.

"Сергей Семенович (Собянин), от лица всех волонтеров хочу поблагодарить вас за колоссальную поддержку волонтерского движения в Москве, а мы поддержим вас 9 сентября на выборах", — сказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова.

В свою очередь кандидат в мэры и действующий градоначальник поблагодарил волонтеров за вклад в проведении чемпионата. "Целый месяц Москва была столицей мирового футбола. И для миллиардов людей мы предстали другой страной и другим городом, которого они не знали. Для того чтобы принять чемпионат, Москва проделала долгий путь: мы построили новые дороги, новые станции метро, первоклассные пешеходные улицы и парки. Москва стала другой", — сказал он.

Собянин отметил, что при подготовке к первенству "вызвало беспокойство, как Москва встретит сотни, тысячи, миллионы гостей, болельщиков, которые наполнены энергией и энтузиазмом". "И тогда мы обратились к вам. Вы стали лицом Москвы и страны. Спасибо за то, что вы сделали", — заключил градоначальник.

Избирательный штаб Сергея Собянина открылся 15 июня. На данный момент там работает более 7 тысяч волонтеров.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.