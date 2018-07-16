ЕР предлагает оказывать господдержку российским конкурентам Booking.com

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (ЕР) Сергей Кривоносов предлагает предоставлять меры господдержки российским компаниями по бронированию отелей, работающих по аналогии с компанией Booking.com, сообщила пресс-служба "Единой России".
"Есть российские компании, предоставляющие услуги бронирования, на подобии Booking.com, необходимо предоставить данным сервисам бронирования меры государственной поддержки, вплоть до предоставления эфирного времени на каналах. Этот вопрос я дополнительно проработаю с Ростуризмом и Минэкономразвития с привлечением экспертов", — цитирует пресс-служба партии слова Кривоносова, который так прокомментировал ситуацию с приостановкой Booking.com работы в Крыму и Севастополе.
По его мнению, решение нидерландской компании — "пример давления, нарушения принципов рыночной экономики". "До этого сервис работал четыре года в республике, компания зарабатывает деньги у нас в стране и при этом участвуют в политических санкциях. Это очень серьезное действие, которое дает толчок для дальнейшей глобальной работы", — сказал он.