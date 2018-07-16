ЕР предлагает оказывать господдержку российским конкурентам Booking.com

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (ЕР) Сергей Кривоносов предлагает предоставлять меры господдержки российским компаниями по бронированию отелей, работающих по аналогии с компанией Booking.com, сообщила пресс-служба "Единой России".

Согласно данным сайта Booking.com, сервис перестал бронировать проживание в городах Крыма для отдыха, при этом гостиницу можно выбрать, если целью поездки является работа. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в свою очередь предполагал, что это может быть связано с санкциями. Комментариями Booking.com РИА Новости пока не располагает.

"Есть российские компании, предоставляющие услуги бронирования, на подобии Booking.com, необходимо предоставить данным сервисам бронирования меры государственной поддержки, вплоть до предоставления эфирного времени на каналах. Этот вопрос я дополнительно проработаю с Ростуризмом и Минэкономразвития с привлечением экспертов", — цитирует пресс-служба партии слова Кривоносова, который так прокомментировал ситуацию с приостановкой Booking.com работы в Крыму и Севастополе.

По его мнению, решение нидерландской компании — "пример давления, нарушения принципов рыночной экономики". "До этого сервис работал четыре года в республике, компания зарабатывает деньги у нас в стране и при этом участвуют в политических санкциях. Это очень серьезное действие, которое дает толчок для дальнейшей глобальной работы", — сказал он.