Путин рассказал, почему в российском обществе возникла симпатия к Трампу

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россияне проявили симпатию к нынешнему президенту США Дональду Трампу во время избирательной кампании, потому что он говорил о необходимости наладить отношения между Россией и США, эта симпатия естественна, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин.

"То, что в российском обществе в ходе избирательной кампании Соединенных Штатов возникло определенное мнение в отношении кандидатов — это само собой разумеется. А чего здесь необычного? Президент Трамп в качестве кандидата говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. Естественно, в российском обществе возникла симпатия к этому кандидату. И разные люди могли эту симпатию проявлять", — сказал Путин.

"Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально", — добавил президент РФ.