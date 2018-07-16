В Мордовии назвали попытку взыскать долги с Депардье ошибкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Причиной исполнительного производства по взысканию налогов в отношении прописанного в столице Мордовии французского актера Жерара Депардье стала ошибка его представителя, в настоящий момент все вопросы урегулированы, сообщила РИА Новости руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова.
"Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная – это 1100 рублей. На сегодняшний момент все вопросы урегулированы. В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет", — сказала Вишнякова.
Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.