В Мордовии назвали попытку взыскать долги с Депардье ошибкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Причиной исполнительного производства по взысканию налогов в отношении прописанного в столице Мордовии французского актера Жерара Депардье стала ошибка его представителя, в настоящий момент все вопросы урегулированы, сообщила РИА Новости руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова.

Ранее в понедельник стало известно, что судебные приставы Саранска попытались взыскать с Депардье налоги и пени. В банке данных исполнительных производств на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия размещена информация о том, что 13 июня 2018 года на Депардье заведено исполнительное производство по взысканию налогов и сборов, включая пени. 28 июня исполнительное производство было прекращено, так как у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

"Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная – это 1100 рублей. На сегодняшний момент все вопросы урегулированы. В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет", — сказала Вишнякова.

Ранее глава Мордовии Владимир Волков сообщил в интервью РИА Новости, что Депардье не получает пенсию, но платит налоги с доходов, полученных в России. Волков отмечал, что пока это небольшая сумма.

Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.