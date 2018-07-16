СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Запрет на онлайн-бронирование отдыха в Крыму на портале Booking.com является "условными санкциями", так как ограничения не касаются деловых поездок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Сервис Booking.com не бронирует проживание в городах Крыма для отдыха, при этом выбрать гостиницу, если целью поездки является работа, не составляет проблемы, свидетельствуют данные сайта.

"Уже два года ограничения бронирования на сайте не касаются деловых поездок в Крым. <…> В случае выбора цели поездки как "работа" вам будут рады предложить сотни объектов различных категорий. <…> Можно говорить, что система онлайн-бронирования Booking.com вводит "условные санкции" против крымских отелей", — сообщили в ведомстве.

Крымское Министерство курортов и туризма тем не менее рекомендует отелям искать альтернативные источники продвижения: через сотрудничество с российскими туроператорами и турагентами и с системами онлайн-бронирования — резидентами России. Введенные ограничения могут иметь и обратный эффект, считают в ведомстве.

"Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми. Но можно также говорить, что подобный шаг не лучшим образом скажется и на самой системе онлайн-бронирования. Крымские отели через "Букинг" бронировало 90% россиян, они могут перейти на другие системы", — отметили в ведомстве.

Требовали закрыть

В апреле в России предлагали запретить Booking.com в ответ на санкции США. С такой инициативой выступил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму "Свой ТС" Сергей Войтович.

Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 процентов — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", — писал Войтович.

При этом он заявлял, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".

Жалобы на ресурс

К Booking.com уже были претензии в России. Так, ранее с жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены. Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка. Административная нагрузка на него минимальна, но он взимает высокую комиссию со средств размещения.

ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, поскольку не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>