РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Крыму назвали условным запрет Booking.com на бронирование

(обновлено: 18:56 16.07.2018)
0456414
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетительница кафе на набережной Ялты. Архивное фотоПосетительница кафе на набережной Ялты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Запрет на онлайн-бронирование отдыха в Крыму на портале Booking.com является "условными санкциями", так как ограничения не касаются деловых поездок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Booking.com можно забронировать отель в Крыму для деловой поездки
Сервис Booking.com не бронирует проживание в городах Крыма для отдыха, при этом выбрать гостиницу, если целью поездки является работа, не составляет проблемы, свидетельствуют данные сайта.

"Уже два года ограничения бронирования на сайте не касаются деловых поездок в Крым. <…> В случае выбора цели поездки как "работа" вам будут рады предложить сотни объектов различных категорий. <…> Можно говорить, что система онлайн-бронирования Booking.com вводит "условные санкции" против крымских отелей", — сообщили в ведомстве.

Крымское Министерство курортов и туризма тем не менее рекомендует отелям искать альтернативные источники продвижения: через сотрудничество с российскими туроператорами и турагентами и с системами онлайн-бронирования — резидентами России. Введенные ограничения могут иметь и обратный эффект, считают в ведомстве.

"Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми. Но можно также говорить, что подобный шаг не лучшим образом скажется и на самой системе онлайн-бронирования. Крымские отели через "Букинг" бронировало 90% россиян, они могут перейти на другие системы", — отметили в ведомстве.

Требовали закрыть

В апреле в России предлагали запретить Booking.com в ответ на санкции США. С такой инициативой выступил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму "Свой ТС" Сергей Войтович.

Выдача ключей в отеле
© Depositphotos / shock
5000%, кто больше? Как бороться с завышением цен в гостиницах
Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 процентов — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", — писал Войтович.

При этом он заявлял, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".

Жалобы на ресурс

Сотрудница отеля Park Inn by Radisson на стойке регистрации.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
89% мировых туристических сайтов признаны небезопасными
К Booking.com уже были претензии в России. Так, ранее с жалобой в Федеральную антимонопольную службу обращалось российское турагентство, а также председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены. Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка. Административная нагрузка на него минимальна, но он взимает высокую комиссию со средств размещения.

ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, поскольку не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

Комментировать
Общество
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бельгия
0
Англия
Матч окончен
4
Франция
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена