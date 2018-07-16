СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. Запрет на онлайн-бронирование отдыха в Крыму на портале Booking.com является "условными санкциями", так как ограничения не касаются деловых поездок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.
"Уже два года ограничения бронирования на сайте не касаются деловых поездок в Крым. <…> В случае выбора цели поездки как "работа" вам будут рады предложить сотни объектов различных категорий. <…> Можно говорить, что система онлайн-бронирования Booking.com вводит "условные санкции" против крымских отелей", — сообщили в ведомстве.
Крымское Министерство курортов и туризма тем не менее рекомендует отелям искать альтернативные источники продвижения: через сотрудничество с российскими туроператорами и турагентами и с системами онлайн-бронирования — резидентами России. Введенные ограничения могут иметь и обратный эффект, считают в ведомстве.
"Подобные ограничения неприятны для давно и надежно зарекомендовавших себя отелей, имеющих высокий рейтинг. Им придется становиться в один ряд с новыми и менее именитыми. Но можно также говорить, что подобный шаг не лучшим образом скажется и на самой системе онлайн-бронирования. Крымские отели через "Букинг" бронировало 90% россиян, они могут перейти на другие системы", — отметили в ведомстве.
Требовали закрыть
В апреле в России предлагали запретить Booking.com в ответ на санкции США. С такой инициативой выступил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму "Свой ТС" Сергей Войтович.
"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 процентов — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", — писал Войтович.
При этом он заявлял, что "участились случаи, когда сервис нарушает права потребителей и, не имея туристической лицензии в России, позволяет себе не реагировать на контролирующие органы Роспотребнадзора".
Жалобы на ресурс
Суть претензий заключалась в том, что Booking.com запрещает российским отелям выставлять в других каналах продаж более низкие цены. Соответственно, сервис перетягивает на себя значительную долю рынка. Административная нагрузка на него минимальна, но он взимает высокую комиссию со средств размещения.
ФАС в итоге не нашла нарушений в деятельности сервиса бронирования, поскольку не установила факт доминирующего положения Booking.com на рынке.
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