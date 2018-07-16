На Booking.com можно забронировать отель в Крыму для деловой поездки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сервис Booking.com не бронирует проживание в городах Крыма для отдыха, при этом выбрать гостиницу, если целью поездки является работа, не составляет проблемы, свидетельствуют данные сайта.

Если выбрать популярные у россиян города Симферополь, Севастополь, Феодосия, Евпатория, то появляется сообщение – "К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха". В Ялте доступна для бронирования пара квартир на конец июля-начало августа, одну из них вместе с корреспондентом РИА Новости просматривали больше 40 человек.

При этом, если поставить галочку в графе "Я путешествую по работе", то сервис сразу выдает многочисленные варианты размещения в Крыму. Другие регионы России для бронирования отдыха доступны. Комментариями Booking.com РИА Новости пока не располагает.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк предположил, что это может быть связано с санкциями. "Аналогичных поисковых систем у нас очень много, есть очень много альтернативных, конечно же, хотелось бы, чтобы работали все. Booking.com — известнейшая компания, авторитетная, много лет на рынке. Раньше никогда больших нареканий не было. Я думаю, что это в очередной раз временно, в связи с очередными продлениями санкций", — сказал он РИА Новости.

По его словам, сервис уже несколько раз ограничивал свою работу в Крыму. "Потом опять потихоньку начинали работать, потом закрывались или ограничивали работу", — сказал Черняк.

Собеседник агентства отметил, что каких-либо катастрофических последствий от ограничения работы компании в Крыму не последует. "Пик сезона уже, грубо говоря, перешел за свою половину. Все, кто хотел забронировать, уже забронировали, купили уже давно билеты", — подчеркнул Черняк.

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