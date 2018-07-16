МВД предложило упростить получение вида на жительство бывшим гражданам СССР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. МВД РФ предлагает выдавать вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание, иностранцам, которые имеют в России близких родственников или родились в РСФСР и имели советское гражданство, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.
"Прорабатывая поручение президента, мы предлагаем: иностранным гражданам, имеющим в России близких родственников или рожденных на территории РСФСР и состоящих в советском гражданстве, выдавать вид на жительство, минуя стадию получения РВП", — пояснил Горовой на совещании в Совете Федерации, посвященном совершенствованию миграционного законодательства.
Кроме того, проект предполагает без условия временного проживания выдавать вид на жительство высококвалифицированным специалистам из-за рубежа, осуществляющим в России деятельность не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением.
Также без учета квот разрешение на временное проживание сейчас могут получить иностранцы, родившиеся на территории РСФСР или России. По данной категории в 2017 году выдано 18 тысяч таких разрешений, половина из которых — гражданам Украины.