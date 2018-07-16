Эксперт прогнозирует рост доли е-ОСАГО в полтора раза к концу 2019 года

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доля электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) в РФ может увеличиться в полтора раза к концу 2019 года и составить 75% от общего числа оформленных полисов обязательной "автогражданки", считает старший вице-президент, руководитель блока регионального бизнеса СК "Росгосстрах" Вячеслав Роднищев.

"Сегодня порядка 50% всех полисов ОСАГО в РФ оформляется в электронном виде. По мере повышения доступности и скорости интернет-услуг доля, безусловно, будет увеличиваться…. Не думаю, что в ближайшей перспективе мы придем к 100%, но 75% до конца следующего года можем увидеть", — сообщил Роднищев РИА Новости. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с 1 января 2017 года (старт обязательных продаж е-ОСАГО) продано уже более 17 миллионов таких полисов.

Роднищев также отметил, что сейчас на финансовых рынках активно развиваются цифровые технологии, и что клиентов, готовых работать с цифровыми форматами, со скан-копиями становится все больше, так как им это удобно, и они доверяют этой системе. По его словам, порядка 70% жителей нашей страны пользуются интернетом и цифровыми технологиями.

"При этом, безусловно, остаются потребители, которым важно получить в руки документ с подписью и печатью, либо это обусловлено требованиями законодательства. Есть сложные виды страхования, которые требуют оформления сложного договора, нетиповые договоры, и там, конечно, электронный вариант не подойдет. Поэтому, я думаю, сохранятся оба формата — и бумажный, и цифровой, во многом это зависит от желания клиента", — добавил он.

Роднищев напомнил, что в стратегии "Росгосстраха" до 2021 года развитие digital-направления является одним из приоритетов. "Здесь мы будем двигаться по двум основным векторам: развитие мобильного приложения и сайта "Росгосстраха" как самостоятельных каналов продаж и сервисной поддержки клиентов, плюс развитие цифровых инструментов для наших агентов… Мы будем переводить наши продукты в электронный вид для того, чтобы это было удобно и клиенту, и агенту", — уточнил он.

"Стратегия развития компании предполагает, что одним из приоритетов должно стать упрощение всех технологий и внедрение так называемых безбумажных технологий, когда формирование полиса и его оплата происходят в режиме онлайн, а дальше по электронной почте этот полис отправляется клиенту", — заключил эксперт.