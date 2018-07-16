Эксперт прогнозирует рост доли е-ОСАГО в полтора раза к концу 2019 года

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доля электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) в РФ может увеличиться в полтора раза к концу 2019 года и составить 75% от общего числа оформленных полисов обязательной "автогражданки", считает старший вице-президент, руководитель блока регионального бизнеса СК "Росгосстрах" Вячеслав Роднищев.
Роднищев также отметил, что сейчас на финансовых рынках активно развиваются цифровые технологии, и что клиентов, готовых работать с цифровыми форматами, со скан-копиями становится все больше, так как им это удобно, и они доверяют этой системе. По его словам, порядка 70% жителей нашей страны пользуются интернетом и цифровыми технологиями.
"При этом, безусловно, остаются потребители, которым важно получить в руки документ с подписью и печатью, либо это обусловлено требованиями законодательства. Есть сложные виды страхования, которые требуют оформления сложного договора, нетиповые договоры, и там, конечно, электронный вариант не подойдет. Поэтому, я думаю, сохранятся оба формата — и бумажный, и цифровой, во многом это зависит от желания клиента", — добавил он.
"Стратегия развития компании предполагает, что одним из приоритетов должно стать упрощение всех технологий и внедрение так называемых безбумажных технологий, когда формирование полиса и его оплата происходят в режиме онлайн, а дальше по электронной почте этот полис отправляется клиенту", — заключил эксперт.