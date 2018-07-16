Глава ПФР прокомментировал предложение об упразднении фонда

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Предложение упразднить Пенсионный фонд России говорит о непонимании его функций, заявил РИА Новости глава ПФР Антон Дроздов, комментируя высказывание бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова о передаче функций фонда Казначейству.

Ранее бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов высказал мнение, что следует упразднить ПФР, а его функции передать Казначейству. Он полагает, что современные технологии позволяют обойтись без громоздких и "не всегда прозрачных" организаций, таких как ПФР. Бизнес-омбудсмену также кажется, что это уже "лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги", и поэтому от нее можно полностью отказаться.

"Наверное, просто непонимание функций пенсионного фонда и тем более функций Казначейства. Казначейство — это в основном банковская система, а пенсионный фонд — это в основном функция назначения, то есть оценка прав и принятие решения по размеру пенсий и пособий. Это все равно, что предложить банкам вести финансовую деятельность предприятий. Я думаю, что мы с Борисом Титовым постараемся встретиться и объясниться", — заявил Дроздов.