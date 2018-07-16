Бюджетный комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект, который вносит изменения в пенсионное законодательство, передает корреспондент РИА Новости.

Изменения предполагают постепенное повышение возраста выхода на пенсию: для мужчин до 65 с 60 лет, для женщин до 63 с 55 лет. Переходный период продлится с 2019 по 2034 год.

В случае принятия закона в предложенном правительством варианте мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины, родившиеся в 1960 году, и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно.

Законопроект также предусматривает повышение возраста, по достижении которого будут назначаться не только страховые пенсии, но и другие виды пенсионного обеспечения. Предлагается в качестве компенсации предоставить гражданам, у которых наработан длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года раньше, чем они достигнут общеустановленного пенсионного возраста. При этом будет учитываться его поэтапное повышение. Изменения в пенсионном законодательстве затронут только тех граждан, которым еще не назначили пенсию.

Правительство внесло законопроект в Госдуму после того, как его рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы должны до 17 июля обсудить документ.

Как ранее заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, законопроект пройдет второе и третье чтение осенью.

Индексация пенсий

Законопроект позволит создать условия для ежегодной индексации пенсий выше инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

В правительстве отмечали, что благодаря этим изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на тысячу рублей. При этом к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию порядка 20 тысяч рублей в месяц. Таким образом, пенсии вырастут примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Рост реальных пенсий

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания РТК сообщил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения позволят не только повысить уровень жизни граждан, но и обеспечить новое качество экономического роста страны. Цель законопроекта — повысить реальные пенсии в стране, а все средства, полученные благодаря его реализации, будут направлены в социальные сферы. При этом особенный упор будет сделан на здравоохранение, подчеркнул министр.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что предлагаемые изменения будут способствовать повышению пенсий до достойного уровня.

По оценке председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, изменения в пенсионном законодательстве будут давать экономию бюджету с 2024 года в триллион рублей в год. Причем значительную часть средств власти вложат именно в повышение пенсий.

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков выразил уверенность, что решение назрело и связано с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и возрастной структурой населения.

Необходимость изменений

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно.Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.